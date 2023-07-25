الإمارات تعفو عن 21 إيرانيا محبوسين لديها
Globallookpress Monika Skolimowska
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن سلطات إمارة رأس الخيمة الإماراتية، قررت العفو عن 21 سجينا إيرانيا، حيث أكدت أنهم سيعودون إلى البلاد قريبا.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إنه عقب زيارة وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، قبل أسابيع إلى دولة الإمارات ومباحثاته مع المسؤولين فيها، صدرت الموافقة من حكام الإمارات بالعفو عن 21 سجينا من الرعايا الإيرانيين.
وأشارت إلى أن المعنيين بالعفو سيعودون إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، بعد استيفاء الإجرءات اللازمة.
وعفت الإمارات من قبل عن 15 سجينا إيرانيا، حيث استفادوا من الإفراج.
المصدر: فارس