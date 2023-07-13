الإمارات تسمح بعودة 15 سجينا إيرانيا إلى بلادهم

أفادت وكالة irna الإيرانية بأن رئيس دول الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أصدر قرارا بالعفو عن 15 سجينا من الرعايا الإيرانيين والسماح بعودتهم إلى بلادهم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إنها "ماضية بكل حزم لتوفير الحماية القنصلية والقضائية للرعايا الإيرانيين في خارج البلاد، ومتابعة شؤونهم، بما في ذلك ظروف المواطنين الذين يقبعون في سجون الدول المختلفة".

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أثار خلال زيارته للإمارات مع رئيسها العديد من القضايا المتعلقة بالرعايا الإيرانيين المقيمين لدى هذا البلد، وإلى حل مشاكلهم القنصلية وتوفير خدمات التعليم لهم.

المصدر: irna