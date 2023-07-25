الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا: ضرر أصاب المؤسسة العسكرية وكفاءة الجيش تتآكل

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن ضررا كبيرا طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن "عملية المس بكفاءة الجيش بدأت.. الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".

لكن البيان قال إن الجيش الإسرائيلي "حتى اليوم.. لا يزال جاهزا للحرب".

وذكر الجيش في بيانه أن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، عقد الليلة الماضية اجتماعا مع كبار الضباط في الأركان العامة، حيث تمت صياغة مبادئ لخطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة جيش الدفاع الإسرائيلي.

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وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلن عدد جنود الاحتياط الذين قرروا تعليق الخدمة "حتى لا يكشفوا عن المعلومات للعدو".

وأضاف أن لديه مخاوف من مسألة التجنيد المرتقب للجنود في أغسطس المقبل، وأنه يبحث احتمالات "وجود ضرر" في التجنيد مستقبلا.

وقرر آلاف الجنود والطيارين في سلاح الجو تعليق الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تمرير التعديلات القضائية، بينها بند "المعقولية"، من قبل ائتلاف يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن ما يجري في إسرائيل على خلفية قانون "إلغاء بند المعقولية" حرب أهلية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، القانون في القراءة الثالثة وبأغلبية 64 صوتا.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي