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إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى رجال العالم مجددا

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إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى رجال العالم مجددا
AP
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عاد الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، للمركز الأول في قائمة أغنى أغنياء العالم، بعد أن تراجع إلى المركز الثاني الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات مجلة "فوربس".

وارتفع صافي ثروة ماسك بمقدار 4.1 مليار دولار اليوم الاثنين إلى 240.6 مليار دولار، بحسب ما نقلته "فوربس".

وانخفضت ثروة برنارد آرنو، صاحب صناعة السلع الفاخرة الفرنسية (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton)، بمقدار 2.8 مليار دولار لتبلغ 234.6 مليار دولار، ما جعله يحتل المركز الثاني.

وتأتي الزيادة في ثروة ماسك على خلفية زيادة قيمة أسهم "تسلا"، واعتبارا من 20:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر السهم الواحد للشركة بنسبة 2.69% إلى 267.01 دولارا.

المصدر: نوفوستي

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