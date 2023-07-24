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المعارضة الإسرائيلية تقاطع التصويت على قانون "عدم المعقولية"

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المعارضة الإسرائيلية تقاطع التصويت على قانون
أرشيف
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قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة جلسة التصويت في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون "عدم المعقولية".

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وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين: "أرحب بالقرار المشترك لأعضاء المعارضة بتأييد اقتراحي ومقاطعة التصويت على قانون لإلغاء ذريعة المعقولية في القراءة الثالثة في الهيئة العامة للكنيست".

ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة بشأن تسوية حول مشروع القانون المثير للجدل عن أي تقدم، واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.

وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

المصدر: عرب 48

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