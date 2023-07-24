مقتل 11 شخصا بانهيار سقف مدرسة في الصين (فيديو)

لقي 11 شخصا مصرعهم جراء انهيار سقف مدرسة في مدينة تشيتشيهار شمال شرقي الصين، فيما لا يزال 15 آخرون عالقين تحت الأنقاض.

ووقع الحادث يوم أمس الأحد، حيث أفادت وسائل الإعلام الصينية في وقت سابق بأن 15 شخصا عالقون تحت الأنقاض بعد انهيار سقف المبنى الرياضي التابع لمدرسة ثانوية، وتم إنقاذ 4 منهم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه في وقت وقوع الحادث، كان فريق كرة طائرة نسائي يتدرب في صالة الألعاب الرياضية.

وبحسب معطيات أولية تضرر سطح المبنى بسبب مخالفة قواعد أعمال الترميم، ما جعله ينهار إثر هطول أمطار.

المصدر: تاس