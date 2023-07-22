مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون يعلنون تأييد "تعليق الخدمة" ويحملون نتنياهو مسؤولية الاضطرابات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مسؤولين سابقين بوزارة الدفاع الإسرائيلية بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحملوه فيها مسؤولية ما يحصل من اضطرابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين أكدوا في رسالتهم إلى نتنياهو دعمهم للعسكريين الذين قرروا تعليق تطوعهم للخدمة الاحتياطية.

ويرد بين الموقعين على الرسالة رؤساء أركان ومفوضو شرطة ورؤساء سابقون لجهازي الموساد والشاباك، وجنرالات احتياط في الجيش الإسرائيلي، وكومبارس ورؤساء متقاعدون من فرق الموساد والشاباك.

وحمل الموقعون نتياهو مسؤولية ما تشهده إسرائيل من اضطرابات، حيث جاء في نص الرسالة أيضا: "نحن نحملك المسؤولية المباشرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش الإسرائيلي وأمن إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية برئاستكم، فأنتم تدفعون بإجراءات تشريعية مع تجاهل تام للضرر الذي لحق بالديمقراطية الإسرائيلية".

وأعلن 1140 جنديا احتياطيا في سلاح الجو الإسرائيلي يوم الجمعة تعليق تطوعهم بالجيش احتجاجا على خطة الحكومة لـ"إصلاح النظام القضائي".

وكان سياسيون إسرائيليون من بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد وجه خلال الأيام الماضية انتقادات للطيارين الذين أعلنوا نيتهم وقف الخدمة.

وحذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، من أن "الأقاويل اللاذعة تجاه الجيش تمس التماسك في صفوفه".

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعا موجة من الاحتجاجات دون أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن مشروع التعديلات القضائية.

المصدر: يديعوت أحرونوت + RT