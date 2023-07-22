صحيفة أمريكية تكشف عن سبب دعوة بايدن رئيس CIA للعمل في حكومته

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ضم الرئيس جو بايدن مدير وكالة المخابرات المركزية وليم بيرنز إلى مجلس وزرائه، يؤكد مدى تأثير الأخير وتفانيه في دعم كييف.

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وقال بايدن في بيان إن بيرنز "سخر المعلومات الاستخباراتية لمنح بلدنا ميزة استراتيجية حاسمة" وأثنى على "تحليله الواضح والمباشر الذي يعطي الأولوية لسلامة وأمن الشعب الأمريكي".

كان بيرنز شخصية محورية في إدارة بايدن ، لا سيما في استراتيجية البيت الأبيض لرفع السرية عن نتائج الاستخبارات التي تزعم بأن روسيا كانت تنوي شن غزو شامل لأوكرانيا.

إن إدراج مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ضمن أعضاء مجلس الوزراء الرئاسي في الولايات المتحدة يشير إلى أهمية دوره في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية كما تقول الصحيفة.

في وقت سابق من اليوم، قال بايدن إنه "دعا بيرنز إلى أن يصبح عضوا في مجلس الوزراء". وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة ، التي تعتبر رمزية في الغالب ، لن تمنح بيرنز صلاحيات جديدة ، لكنها تشير إلى مدى تأثير بيرنز في الإدارة، وسوف يُنظر إليها على أنها "انتصار لوكالة المخابرات المركزية".

من المعروف أن بيرنز يلتقي بايدن بانتظام، وغالبا ما يطلعه مباشرة على أزمة أوكرانيا وغيرها من القضايا العالمية. بصفته عضوا في مجلس الوزراء، سيعمل جنبًا إلى جنب مع مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز.

وقال بيرنز في بيان: "إعلان الرئيس اليوم يعترف بالمساهمات الأساسية للأمن القومي التي تقدمها وكالة المخابرات المركزية كل يوم، ويعكس ثقته في عملنا".

المصدر: واشنطن بوست