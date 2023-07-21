أول تصريح لكييف عن صادرات الحبوب بعد تعليق الاتفاق.. أوكرانيا تعلن اللجوء لموانئ جديدة للتصدير

بدأت أولى نتائج تعليق العمل باتفاقية تصدير الحبوب تطفو على السطح، حيث أعلن وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني نيكولاي سولسكي عن انخفاض صادرات بلاده من الحبوب بحوالي الثلث.

وقال سولسكي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "انخفضت الصادرات الغذائية الأوكرانية بنسبة 30 في المائة على الأقل".

وأشار إلى أن بعض الشركات الأوكرانية تحولت إلى التصدير باستخدام الشاحنات وخطوط النقل بالسكك الحديدية، بعد وقف العمل باتفاقية الحبوب.

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وكشف الوزير أن ميناء كونستانتسا في رومانيا يستخدم في غالب الأحيان من أجل إرسال الحبوب إلى وجهتها، فضلا عن تسخير الموانئ النهرية الواقعة على نهر الدانوب.

وأنهت روسيا قبل أيام مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن إنهاء التزام روسيا بالاتفاق واستعدادها للعودة إليه بعد تلبية مطالبها وتنفيذ الجزء المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية سحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب وغلق الممر الإنساني في البحر الأسود. وعقب إعلان موسكو وقف العمل باتفاق الحبوب، قفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بأكثر من 4 بالمائة.

المصدر: Lenta.ru + RT