"يتعذر علينا تحديدها".. واشنطن تتحدث عن مفاوضات سلام بشروط مقبولة لروسيا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أنه يتعذر على واشنطن إبجاد شروط تسوية سلمية في أوكرانيا بحيث تكون مقبولة بالنسبة للجانب الروسي.

وقال ساليفان يوم الجمعة في منتدى "آسبن" ​​الأمني: "من الصعب حاليا تحديد الشروط لسلام موثوق به بحيث يكون مقبولا للروس، لأنه من وجهة نظرنا (الولايات المتحدة)، فإن هذا السلام الموثوق يتطلب احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة، التي وقعنا عليها جميعنا، بمن فيهم الروس، والتي تنص على أن السيادة ووحدة الأراضي حقوق مصانة".

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وأضاف: "تقول هذه المواثيق إنه من المستحيل الاستيلاء على أراضي الجار بالقوة. وفي رأينا، يجب أن يكون هذا مبدأ أساسيا للسلام بين روسيا وأوكرانيا".

واختتم ساليفان متسائلا: "هل يستطيع (الرئيس الروسي) بوتين أخذ كل هذا معه إلى طاولة المفاوضات؟.. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال".

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل "الدفاع عن هذا المبدأ الأساسي مع الحلفاء والشركاء وأوكرانيا، وفي نهاية المطاف، ستقرر أوكرانيا ما إذا كانت ستفاوض أم لا، أو متى ستتفاوض، وفي ظل أية شروط، ولأي أغراض. ونحن (الولايات المتحدة) سوف ندعمهم في هذا الأمر".

واختتم ساليفان: "في غضون ذلك، يتعلق الأمر بمساعدتهم في الحصول على أفضل المواقع فائدة في ساحة المعركة، بحيث يكون لديهم الموقع الأكثر فائدة على طاولة المفاوضات عندما يقررون الجلوس إليها".

المصدر: تاس