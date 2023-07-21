ساليفان: العقوبات الروسية ضد المسؤولين الأمريكيين لن تمنعنا من الاتصال مع موسكو إذا لزم الأمر

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، عن ثقته في أن العقوبات الروسية المفروضة عليه وعلى المسؤولين الأمريكيين الآخرين لن تتعارض مع اتصالاتهم بموسكو إذا لزم الأمر.

وقال ساليفان في منتدى "آسبن" الأمني إن ​​"الكثير منا في الحكومة الأمريكية، يخضعون لعقوبات تفرضها الحكومة الروسية. أنا خاضع لعقوبات روسية.. لن يمنعنا ذلك من التحدث مع الروس إذا كان ذلك ضروريا للاستقرار والأمن العالميين".

وضرب مستشار الأمن القومي هذا النهج كمثال للجيش الصيني، الذي عزا رفض الاتصال بالبنتاغون للعقوبات الأمريكية ضد وزير الدفاع الصيني.

ويذكر أن العقوبات الأمريكية تطال جميع شخصيات القيادة الروسية تقريبا، بما في ذلك الرئيس، فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي