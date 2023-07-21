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ساليفان: بايدن وزيلينسكي مستمران في بحث إمكانية توريد صواريخ ATACMS لكييف

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ساليفان: بايدن وزيلينسكي مستمران في بحث إمكانية توريد صواريخ ATACMS لكييف
AP Susan Walsh
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صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، بأن جو بايدن، يواصل مناقشة تقديم صواريخ ATACMS لكييف مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال ساليفان خلال منتدى "آسبن" الأمني، اليوم الجمعة، إن "تسليم ATACMS أو عدم تسليمها في نهاية المطاف هو قرار الرئيس، وهو تحدث عن ذلك مع الرئيس زيلينسكي".

وأكد: "أنهما يواصلان هذا الحديث. ولا أريد أن أخيب آمالكم، ولكن لا يوجد لدي ما أعلن عنه اليوم" بهذا الصدد.

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وكانت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، قد صرحت في وقت سابق بأن مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS، التي يصل مداها إلى نحو 300 كلم، لا تزال على الطاولة، لكن واشنطن تعتبر أن القوات الأوكرانية تمتلك كل ما تحتاج إليه في ميدان القتال.

وأكد البنتاغون في أواخر يونيو الماضي، عدم اتخاذ أي قرار بعد بشأن تقديم هذه الصواريخ لأوكرانيا.

المصدر: وكالات

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