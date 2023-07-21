بلينكن: سلمنا لأوكرانيا كل ما تحتاج إليه ليكون هجومها المضاد ناجحا

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الدول الغربية قدمت لأوكرانيا كل ما تحتاج إليه ليكون هجومها المضاد ناجحا.

وقال بلينكن خلال منتدى "آسبن" الأمني في ولاية كولورادو، اليوم الجمعة: "أعتقد أنهم يمتلكون كل ما هو ضروري ليكونوا ناجحين جدا".

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وأضاف بلينكن أن "التحضير الذي جرى خلال عدة أشهر الأخيرة، والمعدات التي قدمناها نحن و50 دولة أخرى لهم، ستؤثر بشكل ملحوظ" على سير الهجوم المضاد.

وكانت واشنطن قد أكدت أكثر من مرة أنها ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما دامت كييف تحتاج إليها.

وتوقع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، يوم الثلاثاء، بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون "صعبا"، مضيفا أنه لا يعتبر الهجوم المضاد فاشلا، فضلا عن أنه من السابق لأوانه الخروج بالاستنتاجات، بحسبه.

المصدر: تاس