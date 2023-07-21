بلينكن: نبحث عن بديل لصفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون عن بديل لصفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال بلينكن خلال منتدى "آسبن" الأمني، اليوم الجمعة: "نعمل مع حلفائنا، ونعمل مع شركائنا الذين يعملون مع أوكرانيا على البحث عن خيارات أخرى".

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وتابع: "ولكن علي أن أقول، إنني لا أعتقد أنه من الممكن التعويض عن أحجام التوريدات التي تمت خسارتها مع إنهاء المبادرة (للتصدير عبر البحر الأسود)، من خلال المسارات الأخرى".

وكانت روسيا قد أعلنت عن وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو الجاري، حيث سحبت ضماناتها الأمنية.

وأشارت روسيا إلى عدم تنفيذ شروط الصفقة المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

المصدر: نوفوستي