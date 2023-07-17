البيت الأبيض: لا نية لدى واشنطن لإغلاق البحر الأسود بعد فشل تجديد صفقة الحبوب

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تنوي فرض حصار عسكري على البحر الأسود في ظل رفض روسيا تجديد صفقة الحبوب.

وأوضح كيربي، في إحاطة صحفية يوم الاثنين، أن واشنطن لا تبحث إمكانية إغلاق البحر الأسود أمام الملاحة البحرية، بسبب فشل تجديد صفقة الحبوب.

وأضاف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الوضع القائم في عدم تجديد صفقة الحبوب: "إذن أنت تقترح إغلاق البحر الأسود، وفرض حصار عسكري بسبب ما يحدث الآن؟، لا، هذا الخيار غير وارد في المرحلة الراهنة".

وأعلن كيربي، أمس الاثنين، أن الإدارة الأمريكية لا تبحث في إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لتحثها على العودة إلى صفقة الحبوب، قائلا إن الولايات المتحدة لا تمتلك سببا لتغيير موقفها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس الاثنين، أن روسيا تسحب ضماناتها الأمنية لشحنات الحبوب وتغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مرور عام، تبدو نتائج العمل في مجال تنفيذ مبادرة البحر الأسود مخيبة للآمال.

وشددت على أن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، بقي حتى اللحظة الأخيرة يهدف إلى خدمة مصالح كييف ورعاتها الغربيين.

وأظهرت دراسة قامت بها وكالة "نوفوستي" لبيانات الأمم المتحدة، أن دول الاتحاد الأوروبي بالذات كانت المستلم الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية بموجب صفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي