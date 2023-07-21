كوريا الجنوبية.. قتيل و3 جرحى في عملية طعن بسيئول

قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح في عملية طعن بالقرب من محطة لقطار الأنفاق في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن "منفذ العملية كان يحمل سلاحا بالقرب من المخرج 4 لمحطة قطار الأنفاق عند الساعة 02:07 (05:07 ت غ)".

وأفادت الشرطة بأن الهجوم وقع بالقرب من محطة قطار أنفاق سيليم في جنوب غربي سيئول، مشيرة إلى أنها اعتقلت المشتبه به في موقع الحادثة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجاني يبلغ من العمر 30 عاما، حيث أوضحت أن الشرطة تحقق حول وجود علاقة بين الجاني والضحايا.

وذكرت قناة "واي تي إن" (YTN) الكورية الجنوبية أن "الرجل صرخ قائلا إنه لا يريد أن يعيش بعد الآن لأن الشرطة ألقت القبض عليه".

وتعد كوريا الجنوبية دولة آمنة للغاية، فقد بلغ معدل القتل عام 2021 نحو 1.3 لكل 100 ألف شخص، حسب إحصاءات رسمية.

المصدر: وسائل إعلام كورية جنوبية