إسرائيل.. 1140 عسكريا من الطيارين والعاملين في سلاح الجو يعلقون تطوعهم بالجيش

أعلن 1140 جنديا احتياطيا في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليق تطوعهم بالجيش احتجاجا على خطط الحكومة لـ"إصلاح النظام القضائي".

ويعد هذا الإعلان الأحدث في احتجاجات الضباط وجنود الاحتياط على خطط الحكومة، التي تقول المعارضة إن من شأنها "تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن "1140 من الطيارين ومستخدمي سلاح الجو من الاحتياط أعلنوا توقفهم عن التطوع في نشاطات سلاح الجو اعتبارا من اليوم (الجمعة) احتجاجا على الاستمرار بالتشريعات الخاصة بالتغييرات التي يبادر إليها الائتلاف الحكومي في الجهاز القضائي".

وأضافت أن "مجموعة الطيارين ومستخدمي سلاح الجو اتخذوا القرار معا، فيما أجرى أفرادها مناقشات معمقة حول الأمر منذ ساعات. ويصف الطيارون هذه الساعات بالحرجة، وأنهم سوف يقدمون خطابات شخصية لقادة أسراب الطيران التي ينتمون إليها".

وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن حوالي 500 طيار احتياط إسرائيلي يستعدون للإعلان خلال الساعات القادمة، عن وقف الخدمة احتجاجا على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة تحت مسمى "الإصلاح القضائي".

ولا توجد إحصائيات رسمية معلنة لعدد طياري الاحتياط في إسرائيل.

وكان سياسيون إسرائيليون، من بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد وجه خلال الأيام الماضية، انتقادات للطيارين الذين أعلنوا نيتهم وقف الخدمة.

وحذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، من أن "الأقاويل اللاذعة تجاه الجيش تمس التماسك في صفوف الجيش".

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعا موجة من الاحتجاجات دون أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن مشروع التعديلات القضائية.

المصدر: الأناضول