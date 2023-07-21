زيلينسكي يعزل سفيرا انتقد سخريته من وزير الدفاع البريطاني

عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سفير كييف في بريطانيا فاديم بريستايكو، بعد اعتبار الأخير تصريح زيلينسكي الموجه لوزير الدفاع البريطاني "ساخرا وفي غير محله".

وفي وقت سابق، نصح السفير الأوكراني وزير الدفاع البريطاني بن والاس بالاتصال بزيلينسكي والتعبير له عن عدم رضاه في محادثة خاصة.

وكان والاس قد قال إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانا للمساعدة التي يقدمها الغرب لها.

وتعليقا على ذلك تساءل زيلينسكي ساخرا عمّا إذا كان عليه شكر والاس كل صباح على هذا الدعم، حيث يواصل زيلينسكي تسوّله السلاح والمال من حلفائه، الذين نفدت ذخائرهم وإمداداتهم في دعم كييف التي لم تحقق لهم قواتها أي تقدم في الميدان.

المصدر: نوفوستي