وزير الدفاع البريطاني حول مطالبته كييف بالمزيد من الامتنان: لقد أسيء فهمي

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن تصريحاته حول إظهار كييف المزيد من الامتنان لحلفائها أسيء فهمها، وتحدث عن أمازون العام الماضي، قاصدا بها معنى مختلفا.

وكتب والاس على "فيسبوك": "كان هناك الكثير من الاهتمام بتعليقاتي حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا، وكان هناك بعض التفسير الخاطئ. وأنا شخصيا كنت في طليعة المروجين لدعم أوكرانيا، وبحثت التحديات التي قد تواجهنا أثناء عملنا نحو الهدف المشترك المتمثل في مساعدة أوكرانيا. كنت أتحدث عن حقيقة أن أوكرانيا تحتاج أحيانا إلى فهم أنه في العديد من البلدان وبعض البرلمانات لا تحظى بدعم قوي كما هو الحال في بريطانيا. لم يكن هذا تعليقا على الحكومات، ولكن على المواطنين والمسؤولين في المجتمع الدولي بأسره".

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وتعهد وزير الدفاع البريطاني شخصيا بمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال والاس لوسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق، على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس: "هناك كلمة تحذيرية خفيفة هي، سواء أحببنا ذلك أم لا، أن الناس تريد أن ترى الامتنان".

وأضاف: "في بعض الأحيان، أنت تحاول حض بلدان للتخلي عن مخزونها الخاص. ونعم، إنها حرب نبيلة، ونعم، نرى أنكم تخوضونها، ليس فقط لأنفسكم ولكن أيضا لحرياتنا".

ولفت والاس إلى أنه قال للمسؤولين في كييف بعدما تلقى منهم قائمة بطلبات أسلحة العام الماضي، "أنا لست متجر أمازون".

المصدر: نوفوستي