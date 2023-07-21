أردوغان يستضيف نتانياهو وعباس أواخر يوليو الجاري

أعلنت أنقرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري، بعد أيام من زيارة متوقعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنقرة.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيستقبل نتنياهو في 28 يوليو في زيارة دولة.

وأضافت أنه سيتم استقبال نتنياهو بعد أيام من زيارة محمود عباس المقررة في 25 يوليو.

وتابعت: "الرئيس رجب طيب أردوغان سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشكل منفصل في تركيا خلال الأسبوع نفسه".

وأوضحت الرئاسة التركية أنه سيتم بحث "العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى جانب قضايا دولية راهنة أخرى".

المصدر: "فرانس 24"