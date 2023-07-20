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البنتاغون: لن نعزز قواتنا في أوروبا بعد انتقال عناصر "فاغنر" إلى بيلاروس

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البنتاغون: لن نعزز قواتنا في أوروبا بعد انتقال عناصر
Globallookpress Joseph Clark/Dod
نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لن تعزز قواتها في أوروبا على خلفية انتقال أفراد من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لا يوجد هناك أي إعلان عن تنقل القوات أو تغيير تمركز قواتنا في الجناح الشرقي (للناتو)".

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وجاء ذلك تعليقا على بدء التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية وأفراد من "فاغنر".

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت أن قوات المهام الخاصة البيلاروسية أجرت تدريبات مع مقاتلي "فاغنر" في ميدان تدريبي بالقرب من الحدود البيلاروسية – البولندية. وأكدت الوزارة البيلاروسية أن أفراد "فاغنر" يشاركون في تدريب قوات الدفاع المحلي البيلاروسية.

المصدر: تاس

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