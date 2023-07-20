الرئيس المصري يترأس وفد بلاده في قمة "روسيا – إفريقيا"

صرح مصدر مسؤول، اليوم الخميس، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيترأس وفد بلاده في قمة "روسيا – إفريقيا"، التي ستقعد في مدينة سان بطرسبورغ.

وقال المصدر إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيترأس وفد بلاده في قمة روسيا – إفريقيا، التي ستعقد في الفترة ما بين 27 إلى 28 يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ".

وتعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي "الروسي – الإفريقي"، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري، بمدينة بطرسبورغ الروسية، حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

وتعتبر القمة الروسية الإفريقية الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الإفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين.

ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الإفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

ويعد المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الإفريقية الثانية حدثا فريدا من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة الإفريقية، حيث يهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون الروسي الإفريقي، وكذلك تحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.

المصدر: نوفوستي