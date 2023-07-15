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سفارة السودان في موسكو: البرهان سيترأس وفد البلاد إلى قمة روسيا - إفريقيا

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سفارة السودان في موسكو: البرهان سيترأس وفد البلاد إلى قمة روسيا - إفريقيا
AFP
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من المرتقب أن يترأس رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان وفد بلاده في القمة الروسية الإفريقية، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن السفارة السودانية في موسكو.

وقالت البعثة الدبلوماسية السودانية: "نؤكد أن العمل جار للتحضير لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أطار القمة الروسية الإفريقية".

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وشددت السفارة على أن التعاون مع موسكو سيستمر "رغم أي حوادث"، وأضافت أن "روسيا شريكنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداث أن تضر بعلاقاتنا مع روسيا".

ومن المقرر عقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي يومي 27 و28 يوليو في سان بطرسبورغ. وأقيمت مثل هذه القمة للمرة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: "تاس"

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