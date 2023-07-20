الدفاع الروسية تعلن عن ضربة جوية ثالثة لقوات كييف في نيكولايف وأوديسا منذ استهداف جسر القرم

أعلنت الدفاع الروسية تدمير مواقع لتصنيع وتخزين الزوارق المسيرة في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، ومواقع للبنى التحتية ومستودعات ضخمة للوقود بمدينة نيكولايف جنوبها بضربة صاروخية ثالثة.

وجاء في بيان الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:

أحبطت قواتنا هجمات أوكرانية على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

في محور دونيتسك تم صد 16 هجوما معاديا للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 210 جنود وتدمير مدفع أمريكي M777 ومدفعين ذاتيي الحركة Akatsiya وGvozdika ومدفعي D-30 وD-20 ومدفع Msta -B.

وعلى محور كوبيانسك تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، حيث بلغت خسائر الجيش الأوكراني 110 جنود وتم تدمير مدفعي Msta-B وD-20.

وعلى محور كراسني ليمانسك تم صد أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع في لوغانسك والقضاء على 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع Gvozdika ومدفعي D-30

على محور جنوب دونيتسك تم صد هجومين واستهداف مواقع للقوات الأوكرانية.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 170 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم ومدفعي Msta-B وD-20.

وعلى محور خيرسون القضاء على 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30.