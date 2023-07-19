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انفجار بوسط جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

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انفجار بوسط جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
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مدينة جوهانسبرغ (صورة من الأرشيف)
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أفادت وسائل الإعلام المحلية بجمهورية جنوب إفريقيا بأن انفجارا وقع في وسط مدينة جوهانسبرغ، إحدى أكبر المدن في البلاد.

وحسب إذاعة SABC المحلية، فقد انفجر أنبوب غاز تحت طريق للسيارات بأحد الأحياء المركزية للمدينة، مما أدى إلى انهيار جزء من الطريق.

وأفادت هيئات الطوارئ بأن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكن هناك إصابات لعدد من المارة وسائقي السيارات التي كانت تمر في الطريق لحظة الانفجار.

ولا يزال الطوق الأمني قائما حول مناطق وسط المدينة، وتواصل الشرطة وفرق الإغاثة أعمالها في المكان.

المصدر: تاس

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