انفجار بوسط جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

أفادت وسائل الإعلام المحلية بجمهورية جنوب إفريقيا بأن انفجارا وقع في وسط مدينة جوهانسبرغ، إحدى أكبر المدن في البلاد.

وحسب إذاعة SABC المحلية، فقد انفجر أنبوب غاز تحت طريق للسيارات بأحد الأحياء المركزية للمدينة، مما أدى إلى انهيار جزء من الطريق.

🚨#BREAKING: Loud explosion in Johannesburg, South Africa; Many injured reported. pic.twitter.com/3jXWlUkE06 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 19, 2023

وأفادت هيئات الطوارئ بأن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكن هناك إصابات لعدد من المارة وسائقي السيارات التي كانت تمر في الطريق لحظة الانفجار.

ولا يزال الطوق الأمني قائما حول مناطق وسط المدينة، وتواصل الشرطة وفرق الإغاثة أعمالها في المكان.

المصدر: تاس