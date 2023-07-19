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ترامب يرد على الاتهامات الجديدة بحقه

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ترامب يرد على الاتهامات الجديدة بحقه
Globallookpress US Joint Staff
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رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على التهم الأخيرة التي وجهها له مكتب المدعي العام.

وكتب ترامب على شبكة Truth Social بعد ظهور تقارير عن اتهامات جديدة بحقه: "هاجم هؤلاء الشيوعيون والماركسيون والفاشيون والديمقراطيون اليساريون المتطرفون محاميي على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل، وأنا ما زلت أفوز".

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وأضاف أن أي محام يمثله "إما أحمق أو مواطن أمريكي عظيم".

وأفادت تقارير شبكة "إن بي سي"، نقلا عن إشعار أرسله مكتب المدعي العام إلى ترامب، بأنه قد يُتهم بالتآمر لخداع الولايات المتحدة والتأثير على الشهود.

وقالت القناة إن "الرسالة الموجهة إلى ترامب تحتوي على ثلاث تهم، منها التآمر لخداع الولايات المتحدة، والتأثير على الشهود". ولم تتحدث القناة عن التهمة الثالثة.

المصدر: نوفوستي

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