برلماني فرنسي: العقوبات ضد روسيا تسببت بكارثة للاقتصاد الأوروبي

أعلن عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، جيروم بويسون، أن العقوبات ضد روسيا أدت إلى أزمة طاقة وكارثة في الاقتصاد الأوروبي.

وقال بويسون خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: "تسببت عقوبات الطاقة ضد روسيا في أزمة طاقة في القارة الأوروبية. لقد كان اختيارا غبيا وله عواقب كارثية على الاقتصاد".

وعارض بويسون الإجراءات التقييدية في مجالات الثقافة والرياضة، لأن هذه المجالات "ينبغي أن تسهم في التقارب بين الشعوب".

وأعرب عن استنكاره للعقوبات الأمريكية الثانوية والتي تطال شركات أوروبية.

المصدر: RT