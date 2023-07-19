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بضغطة زر وبسبب امرأة .. عملية ضخمة للشرطة في محطة قطار

أخبار العالم

بضغطة زر وبسبب امرأة .. عملية ضخمة للشرطة في محطة قطار
AFP
محطة ليل للقطارات
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شهدت محطة ليل للقطارات عملية ضخمة للشرطة الفرنسية بسبب خطر إرهابي على متن قطار، ليتبين في وقت لاحق أن مسافرا ضغط على زر جرس الخطر لأنه كان يريد تأخير القطار وانتظار زوجته.

وأفادت مراسلة RT بأن مدينة ليل شمال فرنسا، شهدت عملية ضخمة للشرطة، وتم إصدار تحذيرات للمدنيين من خطر الاقتراب، وأخليت المحطة بسبب خطر إرهابي على متن قطار.

وتوجهت فرقة المداهمة وفرقة المتفجرات للموقع بينما تم تحويل حركة القطارات إلى محطة ليل فلاندر.

وذكرت أن عملية الشرطة انتهت بعد أن تبين أن مسافرا ضغط على زر جرس الخطر الحاد لاشتباهه في شيء، ثم أقر بأنه كان يريد تأخير القطار وانتظار زوجته.

المصدر: RT

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