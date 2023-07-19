بيسكوف: موسكو تدرك أن الغرب مستعد لغض النظر عن كل جرائم كييف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو تدرك جيدا أن الغرب تجاهل وسيواصل تجاهل أي جرائم يرتكبها نظام كييف وسيستمر في غض النظر عنها.

بهذا الشكل علق بيسكوف، على رد فعل الدول الغربية على الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم يوم الاثنين الماضي.

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وأضاف ممثل الكرملين: "الغرب الجماعي مستعد لغض الطرف عن أي هجمات إرهابية يرتبها نظام كييف في روسيا وضد الروس. وهم في هذه الحالة يفضلون التزام الصمت. هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا. لقد حدث من قبل. وسيستمر الأمر كذلك، ونحن نفهم ذلك جيدا".

المصدر: تاس