قال ريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه يشعر بالإطراء عن سماع الحديث عن تورط بلاده في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، لكنه لم يؤكد أو يدحض ذلك.

وأشار مور خلال كلمة ألقاها في السفارة البريطانية في براغ، وقامت Politico ببثها على قناتها على موقع يوتيوب: "أشعر بالإطراء لأن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين يعتقد أن جهازنا يقف وراء ذلك.

لكن في الواقع، الأمر أكثر رتابة. بريطانيا أكدت بوضوح أنها ستساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. وهذا ما نفعله بالذات".

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في وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن نظام كييف يقف خلف الهجوم على جسر القرم يوم الاثنين.

وأضافت زاخاروفا: "يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المسؤولين وكبار العسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا".

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشرفان على توجيه وقيادة الدولة الإرهابية في أوكرانيا.

المصدر: تاس