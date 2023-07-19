جنرال إسرائيلي يرد على فيديو "حزب الله"

قال قائد عسكري في لواء "غولاني" الإسرائيلي، إن الفيديو الذي بثه حزب الله والذي يحاكي عملية اجتياح مواقع إسرائيلية، ليس إلا محاولة استفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب.

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وأكد الجنرال الإسرائيلي أن المواجهة حال اندلعت، ستقع حتما في الأراضي اللبنانية، بسبب تفوق قدرات الجيش الإسرائيلي، خصوصا أن وحدة غولاني مصنفة على أنها أقوى وحدات النخبة والمشاة، بالإضافة إلى تقدم الأسلحة والآليات العسكرية التي تمتلكها.

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي على جهوزية تامة للمواجهة وموحد في وجه التهديدات، وأي اعتقاد بأنه بات أضعف بسبب الأزمة السياسية فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى جنودنا عال جدا وعملنا مؤخرا على تحسين ظروف الخدمة".

وكان حزب الله اللبناني نشر مقطع فيديو في الذكرى الـ17 لحرب تموز، لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية.

المصدر: أخبار إسرائيل 24