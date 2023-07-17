بذكرى "حرب تموز".. "حزب الله" ينشر فيديو يحاكي اقتحام وتدمير موقع إسرائيلي

نشر "حزب الله" اللبناني، مساء الأحد، "مقطع فيديو لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية"، وذلك في الذكرى الـ17 لحرب تموز/ يوليو 2006.

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ويحاكي الفيديو، الذي يحمل عنوان "لا غالب لكم"، مراحل اقتحام الموقع "وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية "حزب الله" على دشمه وسواتره، وصولا إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام، وإزالته من الوجود".

بسم الله الرّحمن الرّحيم

"إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ " - آل عمران ١٦٠

في أجواء ذكرى النصر الإلهي في تموز ٢٠٠٦، وبمشهدية تعكس صورة البأس الشديد من قوة وعزم وجهوزية وتخطيط، تعرض المقاومة الإسلامية فاصلاً بعنوان #لا_غالب_لكم" 1/3 pic.twitter.com/dTap0V6Bp1 — الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية (@mmirLB) July 16, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ يومين استكمال مناورات جوية مشتركة مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي للمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي، مضيفا أن المناورة شملت التدرب على ضرب أهداف استراتيجية في عمق مناطق شديدة الخطورة.

وتتزامن هذه التدريبات مع ارتفاع حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

المصدر: RT