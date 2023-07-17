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بذكرى "حرب تموز".. "حزب الله" ينشر فيديو يحاكي اقتحام وتدمير موقع إسرائيلي

أخبار العالم العربي

بذكرى
Globallookpress
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نشر "حزب الله" اللبناني، مساء الأحد، "مقطع فيديو لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية"، وذلك في الذكرى الـ17 لحرب تموز/ يوليو 2006.

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ويحاكي الفيديو، الذي يحمل عنوان "لا غالب لكم"، مراحل اقتحام الموقع "وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية "حزب الله" على دشمه وسواتره، وصولا إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام، وإزالته من الوجود".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ يومين استكمال مناورات جوية مشتركة مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي للمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي، مضيفا أن المناورة شملت التدرب على ضرب أهداف استراتيجية في عمق مناطق شديدة الخطورة.

وتتزامن هذه التدريبات مع ارتفاع حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

المصدر: RT

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