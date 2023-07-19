مقتل 11 عاملا بعد انهيار جدار عليهم في ضواحي إسلام آباد

أفادت الشرطة ومسؤولو إنقاذ بأن 11 عاملا لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بعد انهيار جدار قرب جسر قيد الإنشاء كانوا يعملون به في ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وسقط الجدار بينما كان العمال يجلوسون داخل خيامهم قرب موقع بناء.

وقال محمد أكرم، المسؤول بالشرطة المحلية، إن الانهيار حدث وسط هطول أمطار موسمية بالقرب من حي غولرا، وتم انتشال ونقل جثث القتلى.

A wall collapsed near the under-construction underpass on Peshawar Road in Islamabad, 12 workers died and 5 were injured in the accident.



The police say that the labourers were sleeping in their tents when a nearby wall collapsed on the tents during heavy rain. pic.twitter.com/EULJMMzAPq — The Upcut (@theupcutnews) July 19, 2023

وتضرب الأمطار الموسمية باكستان منذ 25 يونيو، ما أسفر عن مقتل 112 شخصا على الأقل في حوادث متعلقة بالطقس.

كما تسببت الأمطار في فيضان أنهار باكستان على ضفافها في إقليم البنجاب شرقي البلاد، ما أدى إلى إغراق مئات القرى ونزوح 15 ألف من السكان على الأقل.

المصدر: "أسوشيتد برس"