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مقتل 11 عاملا بعد انهيار جدار عليهم في ضواحي إسلام آباد

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مقتل 11 عاملا بعد انهيار جدار عليهم في ضواحي إسلام آباد
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أفادت الشرطة ومسؤولو إنقاذ بأن 11 عاملا لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بعد انهيار جدار قرب جسر قيد الإنشاء كانوا يعملون به في ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وسقط الجدار بينما كان العمال يجلوسون داخل خيامهم قرب موقع بناء.

وقال محمد أكرم، المسؤول بالشرطة المحلية، إن الانهيار حدث وسط هطول أمطار موسمية بالقرب من حي غولرا، وتم انتشال ونقل جثث القتلى.

وتضرب الأمطار الموسمية باكستان منذ 25 يونيو، ما أسفر عن مقتل 112 شخصا على الأقل في حوادث متعلقة بالطقس.

كما تسببت الأمطار في فيضان أنهار باكستان على ضفافها في إقليم البنجاب شرقي البلاد، ما أدى إلى إغراق مئات القرى ونزوح 15 ألف من السكان على الأقل.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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