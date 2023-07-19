بكين لكيسنجر: احتواء الصين مستحيل

أكد كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي الأربعاء خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في بكين أن "تطويق الصين واحتواءها مستحيلان".

وقال وانغ للمسؤول الأمريكي السابق البالغ مئة سنة من عمره: "تطور الصين يتمتع بدينامية داخلية ومنطق تاريخي مطلق، ومحاولة تغيير الصين مستحيلة، وتطويق الصين واحتواؤها مستحيلان".

وأشاد وانغ بـ"إسهامات كيسنجر التاريخية في كسر الجليد في العلاقات الصينية الأمريكية"، وأضاف أن "سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة تحافظ على درجة عالية من الاستمرارية، وتتبع المبادئ التوجيهية الأساسية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ، وهي الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

وقال المسؤول الصيني "هذه المبادئ التوجيهية الثلاثة أساسية وطويلة الأجل، وهي أيضا الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة، وهما دولتان كبيرتان، للتوافق مع بعضهما البعض".

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وأضاف أن "سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين تحتاج إلى حكمة دبلوماسية خاصة بأسلوب كيسنجر وشجاعة سياسية خاصى بأسلوب نيكسون"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي أقام علاقات دبلوماسية مع الصين الشيوعية، بينما سافر كيسنجر، مستشار الأمن القومي الأمريكي حينها، سرا إلى بكين في يوليو 1971 في مهمة لتأسيس هذه العلاقات.

وفي وقت سابق خلال زيارته إلى بكين قال كيسنجر إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا يمكنهما التعامل مع بعضهما البعض كخصوم.

المصدر: أ ف ب