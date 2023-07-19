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انفجارات في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى

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انفجارات في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى
Globallookpress
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أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو سماع دوي انفجارات في المدينة ومقاطعة كييف الليلة الماضية.

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وكتب كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يسمع دوي انفجارات في كييف. وتم تشغيل الدفاعات الجوية. وهي تعمل في مقاطعة كييف أيضا".

وأعلنت في ساعات الفجر الأولي حالة تأهب جوي في كييف وتم رفعها في وقت لاحق.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في منطقة أوديسا وزابوروجيه. وأمس الثلاثاء غداة الهجوم الأوكراني على جسر القرم، أعلنت الدفاع الروسية توجيه "ضربة انتقامية" طالت مواقع عسكرية في جنوب أوكرانيا كانت تستخدم لإعداد عمليات إرهابية ضد روسيا.

المصدر: وكالات

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