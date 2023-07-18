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"ضربة انتقامية".. الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع عسكرية في جنوب أوكرانيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت ليلا مواقع كان يجري فيها التحضير لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات بحرية وأماكن تصنيعها في منطقة أوديسا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وجهت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة انتقامية مكثفة بأسلحة عالية الدقة تطلق من البحر، لمواقع كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات بحرية، ولمكان صنعها في حوض بناء سفن في منطقة مدينة أوديسا".

وتابع البيان أنه "إضافة إلى ذلك تم تدمير مرافق لتخزين الوقود في منطقة مدينتي نيكولاييف وأوديسا، يبلغ حجمها الإجمالي حوالي 70 ألف طن، استخدمت لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية بالوقود.

وأكدت الدفاع الروسية أن كل المواقع التي تقرر استهدافها، تمت إصابتها، وسجل وقوع حرائق وانفجارات في المواقع المدمرة.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض جسر القرم للهجوم بزوارق مسيرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي تقف وراءه أوكرانيا، مشيرة إلى احتمال تورط الاستخبارات الغربية في التفجير.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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