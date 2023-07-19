بريطانيا تخطط لتحديث صواريخها النووية

تعتزم بريطانيا تحديث رؤوسها النووية، إلى جانب الوسائل لإيصال تلك الرؤوس، حسب النسخة الجديدة من خطة تطوير القوات المسلحة الملكية البريطانية.

وأشارت الخطة، التي تم نشرها يوم الثلاثاء، إلى أن البرلمان صوت في عام 2016 لصالح تحديث قوات الردع النووي البريطانية، واستبدال غواصات "فانغارد" بـ 4 غواصات جديدة من نوع "دريدنوت".

وأكدت الوثيقة أن البرنامج هذا ينفذ وفقا للجدول المقرر، وسيتم تسليم أول غواصة من هذا النوع للقوات في بداية الثلاثينيات.

وتنص الخطة كذلك على تجديد الرؤوس النووية واستبدالها بالرؤوس الجديدة المحلية الصنع.

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وأشارت الخطة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية حصلت على 3 مليارات جنيه استرليني إضافي لفترة السنتين القادمتين، و6 مليارات لفترة السنوات الثلاث التالية.

ويبلغ حجم الميزانية العسكرية البريطانية حاليا 48.6 مليار جنيه استرليني (63.4 مليار دولار).

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن في وقت سابق أن الميزانية الدفاعية للمملكة المتحدة في عام 2024 ستتجاوز الـ 50 مليار جنيه استرليني لأول مرة في التاريخ.

وتمتلك القوات البريطانية الآن 4 غواصات نووية من نوع "فانغارد"، من المخطط استبدالها بغواصات "دريدنوت"، ومن المخطط كذلك زيادة عدد الرؤوس النووية من 225 إلى 260 قطعة.

المصدر: تاس