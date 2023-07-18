أسرار يريد البريطانيون معرفتها في الدبابات الروسية

تدرس بريطانيا الدبابات الروسية المعطوبة في مختبر سري. أعلن ذلك رئيس هيئة الأركان في المملكة المتحدة اللواء البحري توني راداكين.

وفي هذا السياق قال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف:"غالبا ما تهم البريطانيين مكونات الدروع ومنظومة التعمير الروسية، وربما سيفهمون الطريقة التي استخدمت في تصنيع منظومة التعمير الروسية ليستفيدوا منها عند تصميم منظومة مماثلة في دبابات Challenger أو Abrams ".

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واستبعد الخبير أن يكون الأوكرانيون استولوا على النماذج الجديدة من الدبابات الروسية وقال إن "الحديث يدور على الأرجح حول نماذج موجودة في حوزة الجيش الأوكراني مثل "تي – 72" و"تي-80".

وأضاف لينوكوف قائلا:" حتى في حال الدراسة التفصيلية للمدرعات الروسية سيكون من الصعب للغاية استعادة التكنولوجيات الروسية أو تصنيع وسائل فعالة مضادة لها".

وأوضح أن دراسة تكنولوجيات ما والحصول عليها أمران مختلفان. ويتوقف كل شيء على المدرسة التكنولوجية الوطنية المتقدمة. وقد خسرتها بريطانيا حيث توقف إنتاج الدبابات الجديدة عام 2010.

وأضاف الخبير أن الجيش الروسي لا يترك دبابات جديدة في ميدان القتال ويحاول جنوده بشتى الوسائل إجلاءها باستخدام عربات الإجلاء والإنقاذ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا