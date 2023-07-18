القوات الروسية ترصد 14 انتهاكا لطائرات التحالف الدولي في سوريا

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن طائرات "التحالف الدولي" في سوريا، نفذت 14 رحلة جوية في يوم واحد، دون التنسيق مع الجانب الروسي.

وقال غورينوف: "من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تم تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم باستخدام طائرات مسيرة خلال يوم 9 ديسمبر 2019".

وأضاف: سُجلت ستة انتهاكات للأجواء السورية في منطقة التنف من قبل مقاتلتين من طراز "إف – 16" ومقاتلتي "تايفون" تابعات للتحالف.

والأسبوع الماضي، أقدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، على خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن اتهامات البنتاغون لروسيا بسلوك غير مهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

المصدر: RT