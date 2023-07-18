بوليانسكي: روسيا لن تقبل اضطهاد الناطقين بالروسية في أوكرانيا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن موسكو مستعد للعيش بسلام مع كييف، لكنها لن تتسامح مع انتهاك حقوق الجزء الناطق بالروسية في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي: "ما زلنا نتعامل مع الأوكرانيين كأخوة وأخوات ومستعدون دائما للعيش في سلام ووئام وحسن الجوار، كما كان الحال قبل عام 2014، على عكس ما قد تسمعه من الدعاة الغربيين والأوكرانيين، لم نضع لأنفسنا أبدا مهمة تدمير الهوية الأوكرانية، وترويس أوكرانيا (جعل أوكرانيا روسية)".

وشدد الدبلوماسي، على أن السلطات الروسية لم تضع على عاتقها مهمة "إضفاء الطابع الروسي" على أوكرانيا، لكنها لم ولن تتسامح مع اضطهاد الجزء الناطق بالروسية من السكان الأوكرانيين، و"تمجيد الأتباع النازيين" وقصف دونباس.

وأشار بوليانسكي إلى أن هدف الغرب في العملية العسكرية الخاصة، هو تأليب الشعبين الشقيق الروسي والأوكراني، فضلا عن منع إحياء روسيا كقوة عالمية.

المصدر: غازيتا.رو