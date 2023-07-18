"لوكهيد مارتن": الأزمة الأوكرانية كشفت مشاكل وثغرات في الصناعة العسكرية الأمريكية

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الدفاعية الأمريكية، أن الأزمة في أوكرانيا، كشف المشاكل ونقاط الضعف في قطاع الصناعة العسكرية الأمريكية.

وقال ممثل الشركة اليوم الثلاثاء، خلال عرض البيانات المالية للربع الثاني من عام 2023: "كشفت المأساة في أوكرانيا عن عدد من المشاكل ونقاط الضعف في صناعة الدفاع الوطني لدينا". وأضافت الشركة أن "الدروس من هذا النزاع ستستمر لسنوات عديدة مقبلة".

وأشارت الشركة على وجه الخصوص، إلى أن المعدل الفعلي لاستهلاك الذخيرة أعلى بكثير من الحسابات النموذجية. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب النزاعات المقبلة التي تشارك فيها الدول وحلفاؤها توافر مخزونات طويلة الأجل من الأسلحة، مع وجود معدل مناسب من الإمدادات الجديدة لتجديد المخزونات.

وأشارت الشركة إلى أنه "نعتزم أن يكون لدينا نظام إنتاج دفاعي أكثر استدامة وقادر على التوسع السريع إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين فورموت، عزم الجيش استثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء قاعدة صناعية لزيادة إنتاج الذخيرة وقد وقع بالفعل عقودا مع عدد من الشركات المصنعة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".

المصدر: نوفوستي