الولايات المتحدة غفلت عن أهمية الذخيرة في الحروب

قالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين فورموت إن الصراع في أوكرانيا أظهر أن التقديرات الأمريكية قللت من شأن أهمية توفر الذخيرة في النزاعات المسلحة.

وقالت فورموت خلال جلسة استماع في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي "أعتقد أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن تقديراتنا بشأن (استخدام) الذخيرة في النزاعات المستقبلية منخفضة".

وأضاف فورموث أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها ومؤسسات الصناعة الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة لا من أجل مواصلة مساعدة الأوكرانيين فحسب، وإنما لتجديد احتياطياتنا الخاصة أيضا."

وفقا لها، يعتزم الجيش الأمريكي استثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء قاعدة صناعية لزيادة إنتاج الذخيرة وقد وقع بالفعل عقودا مع عدد من الشركات المصنعة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".

المصدر: ريا نوفوستي.