"واشنطن بوست": مسؤولون أمريكيون يوجهون تعليمات لقوات كييف بشأن سلاح المدفعية والهجوم المضاد

دعا مسؤولون أمريكيون القوات الأوكرانية لتقليل استخدام ذخائر المدفعية أثناء محاولتهم تطهير حقول الألغام أمام التحصينات الروسية كجزء من الهجوم المضاد.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن القوات الأوكرانية "يجب أن تكون حذرة وحكيمة في استخدامها للمدفعية بينما لا يزالون يقومون بتطهير حقول الألغام".

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وأكد أن الحاجة إلى هذا النوع من الأسلحة ستنشأ في المستقبل.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون في أن تتمكن قوات كييف تدريجيا من اختراق حقول الألغام والاقتراب من المواقع الرئيسية للجانب الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأوكراني يعتمد بشكل أساسي على المعدات العسكرية الواردة من الدول الغربية.

ذكرت الصحيفة أن الطائرات الغربية لن تساعد القوات الأوكرانية بسبب أنظمة الدفاع الجوي الروسي القوية.

المصدر: RT