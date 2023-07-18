صرح المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني محطم، والشيء الوحيد الذي يسمح لأوكرانيا بالبقاء والاستمرار هو الدعم المالي المقدم من الولايات المتحدة.

وأكد أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "لم يحصل على ما يريد" وهو الآن "غاضب" لأن أوكرانيا "تتكبد خسائر فادحة".

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وأضاف: "لولا الأموال الأمريكية لما كان للدولة الأوكرانية وجود. نحن نبقيها على قيد الحياة".

وأشار إلى أن زيلينسكي قام بمراهنات كبيرة على انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك بعد.

المصدر: غازيتا. رو