الدفاع الروسية: الجيش الروسي يتقدم في منطقة كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم القوات المسلحة الروسية في منطقة كوبيانسك بالقرب من خاركوف، حيث تقدمت القوات بعمق 1.5 كيلومتر، وبعرض كيلومترين من الجبهة.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 18 يوليو، حيث تابع التقرير بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكراسنوليمانسكي، ودونيتسك، وجنوب دونيتسك.

في اتجاه كوبيانسك، واصلت وحدات مجموعة "الغرب" عمليات هجومية ناجحة في منطقة سيطرتها، حيث بلغ تقدمها الإجمالي بعرض كيلومترين من الجبهة، وبعمق 1.5 كيلومتر. إضافة إلى ذلك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى كالينوفو، وبيريستوفوي، وكيسلوفكا، وتابايفكا في منطقة خاركوف، ونوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

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وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 103 بالقرب من قرية كوتلياروفكا، بمنطقة خاركوف، فيما بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 65 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين و3 مركبات، إضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

في اتجاه دونيتسك، وبفضل التنسيق المحكم والفعال لمجموعة قوات "الجنوب"، تم صد 12 هجوم معاد بنجاح، وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم رقم 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو على هذا المحور 400 جندي، ومدرعتين قتاليتين، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع M777 أمريكي الصنع، و3 مدافع من طراز Krab بولندي الصنع، مدفع "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر MSTA-B، إضافة إلى مدفعي D-20 وD-30.

في اتجاه كراسنوليمان صدت مجموعة قوات "المركز" هجوم العدو في اتجاه قرى تشيرفونايا ديبروفا وماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مناطق قرى تيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية، فيما تعرضت قرى كوفاليفكا وكارمازينوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية للنيران.

وفي منطقة قرية كوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية تم إحباط أنشطة مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية، حيث ألحقت القوات المسلحة الروسية بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 100 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، ومدفع Krab بولندي، ومدفعي D-30.

في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الشرق" 3 هجمات للعدو في مناطق قرى فلاديميروفكا وأوروزينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي منطقة زابوروجيه، أحبطت مجموعة "الشرق" 3 هجمات للعدو على قرى مالايا توكماتشكا، وأوريخوف بمنطقة زابوروجيه، حيث أصابت نيران المدفعية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للواءين الميكانيكيين رقم 23 و33 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما بلغت خسائر العدو في هذه المناطق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من مئتي جندي، وتم تدمير دبابة ومدرعتين قتاليتين، و4 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر من طراز MSTA-B، ومدفع D-44.

في اتجاه خيرسون، نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر العدو 50 جنديا، وتم تدمير 4 شاحنات صغيرة، ومدفع "أكاتسيا".

كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 98 مقاطعة أوكرانية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ بعيدة المدى من طراز "هيمارس"، كما تم إسقاط 43 طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق خيرسون وزابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

455 طائرة

242 مروحية

5090 طائرة مسيرة

426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

10740 دبابة ومدرعات قتالية أخرى

1139 راجمات صواريخ متعددة

5504 قطعة مدفعية وقذائف هاون

11735 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية