باحث بريطاني: هناك مخرج وحيد للجيش الأوكراني وإلا سيغرق بالدم

قال الخبير البريطاني فرانز ستيفان غادي، الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في جبهات القتال خلال هجومها المضاد.

وأشار الخبير في حديث لصحيفة Der Tagesspiegel الألمانية، إلى أن سبب هذه الخسائر يعود إلى ضعف الجيش الأوكراني في مجال تنفيذ عمليات قواتية مشتركة واسعة المجال.

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وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تفتقر للمهارات اللازمة لإجراء عمليات حربية واسعة النطاق".

ويرى الخبير البريطاني، أن سبب إخفاقات القوات الأوكرانية، يكمن في عدم قدرة صنوفها المختلفة على العمل بشكل متسق ومتزامن.

ووفقا له لن تتغير طبيعة الهجوم الأوكراني إلا إذا أصبحت مكوناته أكثر منهجية. وفي حال عدم تحقيق ذلك، سيبقى الهجوم المضاد عبارة عن مفرمة استنزاف دامية بالنسبة للأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي