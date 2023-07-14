البنتاغون يحدد مشكلة الجيش الأوكراني الرئيسية خلال هجومه المضاد

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن حقول الألغام الروسية تشكل أكبر التحديات وتمثل المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "تشكل عملية تطهير حقول الألغام، أكبر الصعوبات التي تواجه القوات الأوكرانية".

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وزعم الوزير الأمريكي، بأن الجيش الأوكراني لا يزال يملك "قوات كبيرة" لمواصلة الهجوم المضاد.

يوم أمس الخميس، قال مدير العمليات في البنتاغون الجنرال دوغلاس سيمس، إن الهجوم المضاد الأوكراني لا يسير بالسرعة التي ترغبها واشنطن. ونوه بأن كييف تضطر لخوض "معارك صعبة للغاية".

بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو، وزجت كييف خلاله بألوية تدربت في دول الناتو ومسلحة بالمعدات الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد.

وفي 11 يوليو صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن العدو لم يحقق أهدافه بأي اتجاه، وتجاوزت خسائره 26 ألف جندي و 1244 دبابة وآلاف من قطع العتاد الأخرى و 21 طائرة وست مروحيات.

وشدد شويغو على أن الاستخبارات الغربية، تشير إلى الفعالية العالية للدفاع الروسي ونجاعة الضربات الوقائية التي تشنها القوات الروسية.

وبخصوص تزويد قوات كييف بالذخائر العنقودية الأمريكية، أشار الوزير شويغو إلى أن روسيا ستضطر لاستخدام نفس القذائف ولكن "بفعالية أكثر بكثير".

المصدر: نوفوستي