شويغو: أوكرانيا خسرت منذ بدء الهجوم المضاد أكثر من 26 ألف فرد عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وقال شويغو: "منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".

وأوضح: "من بين 1244 مركبة مدرعة تم تدميرها كانت 17 دبابة من طراز ليوبارد، وخمس دبابات فرنسية، و 12 عربة قتال مشاة أمريكية من طراز برادلي".

يتبع..