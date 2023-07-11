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شويغو: أوكرانيا خسرت منذ بدء الهجوم المضاد أكثر من 26 ألف فرد عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة

شويغو: أوكرانيا خسرت منذ بدء الهجوم المضاد أكثر من 26 ألف فرد عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة

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شويغو: أوكرانيا خسرت منذ بدء الهجوم المضاد أكثر من 26 ألف فرد عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وقال شويغو: "منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".

وأوضح: "من بين 1244 مركبة مدرعة تم تدميرها كانت 17 دبابة من طراز ليوبارد، وخمس دبابات فرنسية، و 12 عربة قتال مشاة أمريكية من طراز برادلي".

يتبع..

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