الدفاع الروسية: إحباط 9 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 500 جندي خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عن إحباط كل محاولات الجيش الأوكراني الهجومية وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث تم القضاء على أكثر من 500 جندي خلال اليوم الماضي.

وأضافت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية أن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من نوع "سو-25"، واعترضت 3 صواريخ من "Storm Shadow" البريطانية، كما تم اعتراض صاروخ أمريكي الصنع من نوع "هيمارس"، وتم إسقاط 9 مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن المعارك في محور دونيتسك أسفرت خلال اليوم الماضي عن مقتل حوالي 250 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

واستهدف سلاح الجو الروسي تجمعات القوات الأوكرانية في محور كراسنو-ليمان، وصد سلاح المدفعية 3 هجمات للعدو على هذا المحور، وبلغ حجم الخسائر في صفوف القوات القوات أكثر من 100 جندي.

وفي اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية نقاط تجمع القوات الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديا وتدمير عربتين مدرعتين، وشاحنات ومحطة رادار مضاد للبطاريات.

كذلك لقي أكثر من 50 جنديا أوكرانيا مصرعهم في محور خيرسون وتم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية بينها مدافع تسلمتها كييف من دول غربية.

وفي اتجاه زابوروجيه تمكنت القوات الروسية من القضاء على 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير 15 عربة مدرعة وسيارات رباعية الدفع بريطانية الصنع.

المصدر: RT