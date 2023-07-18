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أقمار صناعية رصدت مسيرات مائية وهي متوجهة نحو جسر القرم (صور)

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أقمار صناعية رصدت مسيرات مائية وهي متوجهة نحو جسر القرم (صور)
Sputnik
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لفت مستخدمو الإنترنت الانتباه إلى صور من الفضاء تم التقاطها قبل ساعات قليلة من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تم رصد أربعة أجسام عالية السرعة.

ويؤكد مستخدمو الإنترنت، أن عدسة القمر الصناعي الأمريكي Sentinel-2 L1C رصدت في يوم 16 يوليو، مسيرات مائية انتحارية على مسافة 75 كلم جنوب شرق جزيرة زميني (جزيرة الأفاعي مقابل أوديسا)، وهي تتجه بسرعة نحو شبه جزيرة القرم.

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وقال مستخدم أمريكي لاحظ المسيرات المذكورة بعد تكبير الصور عشرة مرات: "لا شيء محددا، ولكن تجمع هذه الأجسام الطافية واتجاه حركتها يثيران الاهتمام".

يذكر أن جسر القرم تعرض لهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

واتهمت السلطات الروسية نظام كييف بتنفيذ الهجوم بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويوم أمس كذلك نقلت وكالة RBC-Ukraine، عن مصدر أمني أوكراني، أن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.

المصدر: RT

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